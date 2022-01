Manfredonia e le strisce blu: “Che fine faranno gli abusivi dello stendino e della pianta?”

Lettera di un utente

“Nella mattinata di oggi ero alla ricerca di un parcheggio nel centro storico ed ho notato una mole incredibile di stendini (senza panni), piante, secchi da lavoro (nuova usanza), mastelli della differenziata ed addirittura transenne ad occupare suoli pubblici senza uno straccio di autorizzazione, sia temporanea che permanente.

Con l’introduzione delle strisce blu in alcune aree della città, queste postazioni occupate vanno ridate alla città, per consentire a chi ha una auto di trovare posto anche in zone non a pagamento.

Il rischio è che questa usanza raddoppi con l’introduzione delle strisce blu, per permettere ai furbetti un comodo parcheggio gratis.

Quindi sì all’introduzione dei parchimetri, ma anche richiesta di ripristino della legalità nel centro storico, con un occhio di riguardo alle ditte di costruzioni che occupano un suolo spropositato (due, tre posti auto) per alcuni lavoretti di tinteggiatura di 50 metri quadri…”