Manfredonia, è Kevin Gissi il prossimo colpo?

Kevin Gissi sarà il prossimo colpo di mercato del Manfredonia Calcio.

L’attaccante svizzero-argentino ha 30 anni ed ha giocato in Argentina (Arsenal, Rivadavia, Morón ed Estudiantes de Rio Cuarto), Ecuador (Técnico Universitario), Lettonia (Jurmala), Uruguay (Fénix e Rampla), Svizzera (Servette), Spagna (Alcoyano, Badalona e Sant Andreu) ed infine Italia, con cui ha vestito le maglie di Cuneo e Piacenza in C e Prato in Serie D.

Il giocatore, rappresentato dall’ex presidente dell’Audace Cerignola Danilo Quarto, ora agente di mercato, ha posato in una foto con lo stesso Quarto ed il presidente del Manfredonia Calcio, Giuseppe Di Benedetto, ieri pomeriggio.