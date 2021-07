Manfredonia e Cicerelli ancora insieme: “Onorare la maglia”

Il centrocampo biancoceleste avrà ancora la grinta e la forza di Benny Cicerelli: anche nella stagione 2021-2022 il forte centrocampista vestirà i colori della sua città.

Un pilastro ed una pedina imprescindibile nello scacchiere tattico sipontino per la sua corsa e la sua versatilità che lo porta ad interpretare più ruoli sempre con la medesima efficacia, ed un attaccamento alla maglia speciale: per Benny un’altra stagione al Miramare, la quarta di fila.

Queste le sue parole: “Correre e lottare per questi colori sono stati sempre il mio obiettivo e non c’è stata nessuna esitazione nel proseguire ancora questa avventura. Onorare la maglia e centrare nuovi ed importanti traguardi sono la spinta fondamentale anche per questa stagione. Sempre Forza Manfredonia”