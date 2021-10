Manfredonia è ancora senza acqua: la rottura di Via Scaloria paralizza la città

Manfredonia (o gran parte di essa) è nuovamente senz’acqua.

A seguito della rottura di una tubatura che, dal primo pomeriggio di ieri, interessa la zona di Via Scaloria con conseguente allagamento della via, l’erogazione del servizio idrico è stata ridotta fino ad essere nulla in alcune zona del centro abitato.

La situazione dovrebbe tornare alla normalità solamente nella serata di oggi o nelle prime ore di domenica.