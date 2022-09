Manfredonia è anche questa: “Riconsegnato al proprietario un borsello con circa 7mila euro”

Una bella storia arriva da Manfredonia, in questi giorni al centro dell’attenzione per episodi di cronaca nera. Un vigilantes del Gruppo Se.Fi ha ritrovato e consegnato al proprietario un borsello contenente la consistente somma di 6.800,00 euro. È accaduto all’interno del supermercato Famila di Viale della Transumanza. Un imprenditore della zona lo aveva smarrito proprio nel centro commerciale e si era rivolto disperato all’addetto alla sicurezza che con la dovuta accortezza si è messo alla ricerca del borsello che ha poi ritrovato in uno dei carrelli della spesa. “Grazie, mi salvato la vita” le uniche parole della persona che aveva perso il borsello contenente tutti quei soldi. “Mi è capitato spesso di ritrovare portafogli nel supermercato – ha raccontato il vigilantes -, ma con quella somma mai. Sono contento di averlo restituito al legittimo proprietario”

La storia è stata raccontata da Manfredonia Tv.