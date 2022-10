Manfredonia, due milioni e mezzo per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel comparto CA9. Molo 21: “Una buona notizia”

Una buona notizia: 2,5 milioni per sport e inclusione sociale.

Abbiamo appreso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – con apposito decreto ha ammesso il Comune di Manfredonia alla richiesta di finanziamento di € 2.500,000 per la realizzazione di un nuovo impianto sportivo nel comparto CA9.

Alcuni ricorderanno che con un comunicato del 30 marzo 2022, avevamo invitato l’Amministrazione Comunale di Manfredonia a partecipare alla linea di finanziamento prevista nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 5 – Componente 2 – Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” che si poneva come obiettivo l’inclusione e l’integrazione sociale tramite la realizzazione o la rigenerazione di impianti sportivi tali da favorire il recupero di aree urbane.

L’auspicio, adesso, è che l’Amministrazione ponga in essere tutte le azioni utili per realizzare tempestivamente l’opera che può rappresentare, oltre che un’occasione per recuperare un’area urbana trascurata, soprattutto un luogo di inclusione e aggregazione sociale per i residenti dei comparti.

Noi di Molo 21, nell’ottica di un’opposizione leale e costruttiva, continueremo a stimolare e vigilare sull’operato dell’Amministrazione nonché a segnalare alla stessa tutte le opportunità in grado di favorire la crescita e lo sviluppo della nostra amata Città.

Matteo Trotta – Direttivo di Molo 21