Manfredonia, drive through da oggi spostato in zona mercato Scaloria

Il drive through di Manfredonia, da oggi 16 gennaio 2022, è situato nell’area mercatale Scaloria e non nel parcheggio antistante il Porto Turistico.

La variazione della location non è stata ancora comunicata dall’ASL FG, ma è definitivo dalla giornata di oggi fino ad eventuale nuovo spostamento.

Che cosa è un drive through?

DRIVE THROUGH TAMPONI ANTI COVID19 (postazioni mobili attrezzate per eseguire i tamponi restando in sicurezza nella propria auto).