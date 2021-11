Manfredonia, donna muore dopo caduta in zona Monticchio

Una donna è deceduta poco fa a in Via Spinelli a Manfredonia dopo esser caduta per strada.

Ignote, al momento, le cause della caduta.

Tempestivo l’intervento dei sanitari che hanno cercato di rianimarla per circa mezz’ora.

Ai familiari della donna le condoglianze della nostra redazione.