Manfredonia, domani designazione dei scrutatori. PD: “Occasione persa”

Il Partito Democratico di Manfredonia constata con rammarico che la designazione degli scrutatori che garantiranno il funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle Elezioni Regionali del 23 e 24 Novembre 2025, non avverrà con il metodo del sorteggio integrale ma con la nomina affidata a liste e partiti rappresentati in Consiglio Comunale, nonostante l’appello rivolto da questa comunità a tutti gli addetti ai lavori.

Una scelta che riporta indietro le lancette della trasparenza e mina il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni che faticosamente si è provato negli ultimi anni a ristabilire.

Una scelta che seppur legittima alla luce del quadro normativo attuale non può essere ritenuta condivisibile.

Il Partito Democratico di Manfredonia pertanto invita tuttə coloro che risultano iscrittə all’albo degli scrutatori a fare pervenire la propria candidatura all’indirizzo mail circolopdmanfredonia@gmail.com per poter partecipare al sorteggio pubblico, che si terrà nella sede del Partito Democratico di Manfredonia in Via del Seminario 1 domani Martedì 28 Ottobre alle ore 18.00, unico strumento con il quale noi proveremo a dare la possibilità a tuttə coloro che lo desiderano di concorrere equamente al ruolo di scrutatorə.