Manfredonia, distrutta la casetta di una randagia in Via Orto Sdanga

Via Orto Sdanga , vive ormai da tempo una randagia di quartiere molto dolce , dove tutti i giorni le volontarie provvedono al suo sostentamento. Per l’arrivo del gelido inverno è stata postata una cuccia di fortuna dove era sua abitudine riposare ma la CATTIVERIA umana non ha limiti, in quanto oggi abbiamo trovato la cuccia in queste condizioni, palesemente distrutta .🤬🤬🤬🤬 VERGOGNATEVI!!!!!







Pagina Facebook Per Amore di Siró