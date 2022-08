Un’altra tristissima pagina per la città di Manfredonia.

Una passerella per disabili, installata poche settimane fa in una spiaggia libera a Siponto, è stata distrutta e data alle fiamme, probabilmente per un falò in spiaggia.

Le foto di Vincenzo Di Staso dimostrano fino a dove può arrivare il grado di inciviltà nella nostra zona.