Manfredonia, discariche abusive sbucano ovunque

Manfredonia 7 ottobre 2021

Discariche abusive sbucano ovunque, senza alcun problema. Questa è nata a ridosso della strada provinciale 57 che conduce alla MONTAGNA (a pochi metri dal bivio per San Giovanni Rotondo).

Tra i rifiuti di escavazione si aggiungono anche quelli speciali

È illegale abbandonare rifiuti proveniente da scavi senza effettuare i dovuti controlli e addirittura abbandonati pericolosamente sul margine della strada:

il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra le quali:

scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra.

















Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d’uso.

La POLIZIA LOCALE è stata informata di questa situazione.