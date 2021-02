Manfredonia, dipendente comunale in pensione continuerà ad affiancare il personale a titolo gratuito

All’ ex dipendente del Comune di Manfredonia, Sig. Claudio Del Vecchio, dabreve collocato in quiescenza, sulla base della sua disponibilità, l’incarico di collaborazione gratuita dal 21.01.2021 al 31.12.2021, per la formazione e l’assistenza operativa in affiancamento del personale incaricato delle mansioni già espletate dallo stesso, al fine di garantire una migliore continuità delle attività e delle funzioni di competenza e la efficace erogazione dei servizi comunali, di natura essenziale.

