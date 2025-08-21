[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, denuncia di un gruppo di bagnanti

Siamo un gruppo di bagnanti che ama profondamente il mare di Manfredonia. Per noi non è solo un luogo di svago: è vita, identità, bellezza. Proprio per questo non possiamo rimanere in silenzio davanti a quanto accaduto.

Abbiamo assistito alla raccolta delle alghe sulla battigia da parte di un lido cittadino, successivamente caricate sulla barca del bagnino e riversate oltre le boe rosse, in corrispondenza degli altri stabilimenti balneari. Non si è trattato di un episodio occasionale, ma di una pratica abituale, adottata per disfarsi a costo zero di quello che viene considerato semplicemente uno ‘scarto’.

Questa operazione non solo è ambientalmente dannosa, ma anche assurda: le alghe, spinte dalle correnti, tornano inevitabilmente a riva, scaricandosi davanti ad altri lidi e aggravando il problema invece di risolverlo. In questo modo si scaricano sugli altri gestori e sull’intera collettività i costi e le conseguenze di una gestione scorretta.

Alla scena hanno assistito decine di persone. La Capitaneria di Porto, da noi prontamente allertata, è giunta sul posto ma ha dichiarato che si trattava di una pratica corretta. Noi non possiamo condividere tale valutazione:

– Il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) stabilisce all’art. 192 il divieto assoluto di abbandono di rifiuti sul suolo e nel mare.

– L’art. 255 del medesimo decreto punisce l’abbandono con sanzioni amministrative e penali.

– La Direttiva Europea 2008/98/CE sui rifiuti, recepita dall’Italia, impone che i materiali raccolti e rimossi dall’ambiente siano gestiti come rifiuti, da conferire ad impianti autorizzati.

– Anche la Convenzione di Londra del 1972 e il Protocollo di Barcellona del 1995 vietano espressamente lo scarico in mare di materiali che possono alterare l’ecosistema costiero.

Le alghe spiaggiate, sebbene in alcuni casi considerate biomassa naturale, diventano a tutti gli effetti rifiuto nel momento in cui vengono raccolte e allontanate dalla battigia.

Durante l’operazione, il bagnino era presente sulla spiaggia, ma la sua imbarcazione era stata sottratta al servizio di salvataggio per lo smaltimento delle alghe. Una scelta che contrasta con le Ordinanze Balneari della Capitaneria di Porto che obbligano i concessionari a garantire costantemente la sicurezza dei bagnanti, con la piena disponibilità di personale e mezzi di soccorso.

È inaccettabile che il mare venga trattato come una discarica. È inaccettabile che chi dovrebbe tutelarlo, invece di intervenire, dichiari “corretto” ciò che la legge vieta. È inaccettabile che la sicurezza dei bagnanti venga messa in secondo piano per liberarsi di un problema gestionale.

Siamo indignati e chiediamo alle autorità locali, al Comune di Manfredonia e agli enti preposti alla tutela ambientale, di fare chiarezza su questo episodio e di verificare se vi siano state violazioni di legge.

Il mare è un bene comune e va tutelato. Non possiamo accettare che venga trattato come una discarica a cielo aperto, con il placet delle stesse istituzioni che dovrebbero vigilare sulla sua salvaguardia.

Un gruppo di bagnanti amanti del proprio mare