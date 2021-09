Manfredonia Democratica si affianca a Con: nasce la coalizione Manfredonia Futura

A sostegno della candidatura a sindaco di Maria Teresa Valente, scende in campo Manfredonia Democratica e nasce la coalizione Manfredonia Futura.

A darne l’annuncio, il segretario di CON Manfredonia, Matteo Ognissanti, ed i coordinatori di Manfredonia Democratica, Antonella Della Patria e Fernando Caterino.

“Siamo convinti che con il nostro sostegno potremo contribuire a rafforzare la rappresentanza e l’azione politica dello schieramento che si sta caratterizzando intorno a Maria Teresa Valente e che vede protagoniste forze pulite e motivate”, spiegano Caterino e Della Patria.

La coalizione Manfredonia Futura si presenta come un’alleanza nuova e di profilo civico per la rinascita e la valorizzazione del territorio. “È arrivato il momento della nuova politica, quella che davvero vuole rinnovare la classe dirigente ed occuparsi dei cittadini e dei loro bisogni. Manfredonia è stanca della politica algebrica che punta semplicemente a fare numero per puntare a palazzo San Domenico come se fosse un feudo da conquistare”, commenta il segretario di CON Manfredonia.

“Siamo felici di aver trovato entusiasmo intorno alla candidatura della nostra presidente e che altre forze politiche stiano decidendo di sostenerci – continua Ognissanti – Siamo sicuri di poter fare molto per Manfredonia, pur nella consapevolezza delle difficoltà esistenti e con l’ambizione a guidare il rilancio di una comunità che ha ancora molte potenzialità inespresse”.

COALIZIONE MANFREDONIA FUTURA