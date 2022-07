Manfredonia, da questa sera la mostra internazionale d’arte contemporanea al Castello: la presentazione

Apre i battenti questa sera, in simbiosi con il contesto del Fossato del Castello di Manfredonia svevo-angioino – Museo

Nazionale Archeologico – organizzata dall’Associazione Arte e Cultura (A&C), senza fini di lucro – la MOSTRA INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA con la 1^ Edizione del PREMIO APULIA, la cui idea ha mosso i primi passi l’estate scorsa, all’ombra di un pino della costa garganica.

Manfredonia accoglierà gli artisti di varie nazionalità, oltre che italiani, provenienti dalla Bolivia, Brasile, Germania e Spagna, nello spazio del Fossato sul fronte mare, antistante il monumento a Re Manfredi di Salvatore Lovaglio. Una Commissione apprezzerà e assegnerà il PREMIO d’arte APULIA alle prime tre opere classificate delle seguenti categorie: Pittura, Scultura e Arte decorativa, a cui andrà un assegno di 1.500,00 Euro.

Un gruppo di artisti ha programmato di soggiornare durante il periodo della mostra per alcuni giorni a Manfredonia per conoscere la città, con i suoi 5 chilometri di lungomare distesi al sole, tra spiagge e Porto Turistico, con viali di palme che molte città costiere

della Puglia e non ci invidiano, per meglio apprezzare il nostro territorio, la nostra cucina. Mentre altri due vi resteranno qualche mese per laboratori di ricerca artistica e approfondimenti culturali.

Artisti ed organizzatori sono stati accolti per il benvenuto della città da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia.

Alcune sere (29, 30 luglio – 6, 13 e 18 agosto) alle 21.00 verrà proiettata sulle mura del castello

ANAFORA, opera immersiva di Igor Imhoff, realizzata alcuni anni fa con un linguaggio digitale “arcaico” che trasforma lo spettatore in performer attivo di uno scenario rupestre-digitale; il segno, insieme primitivo e tecnologico, incarna le radici del gesto primordiale ed è iterato per proporre il

concetto ciclico del viaggio. Il viaggio s’ispira a quello dei Dauni.

Le opere si snoderanno su pannelli metallici, in uno spazio concordato con il Comune di Manfredonia che ha patrocinato la Mostra Internazionale con la Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, l’Accademia Tiberina di Roma, il Menotti ArtFestival di Spoleto e l’Ordine degli Architetti della Provincia di Foggia.

Ingresso: gratuito.

Orari mostra: 18.30 – 23.00.

Proiezione: ore 21.00 ANAFORA, durata circa 25 minuti (29 e 30 luglio – 6, 13 e 18 agosto).