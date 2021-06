Manfredonia ‘dà luce’ al vigneto di Federico II. Il ‘Gruppo Gelsomino’ dona 1000 lampadine a ‘Cascina Savino’

Può un vigneto abbandonare la monotonia del filare e divenire simbolo, racconto e metafora di una storia e di un territorio? Si, e accade a Foggia, a “Cascina Savino” dell’eclettico ed instancabile del visionario imprenditore Giuseppe Savino che, grazie all’ingegno degli architetti di “Vazapp” e “DduMstudio”, ha realizzato un’opera paesaggistica di rara bellezza e suggestione, nella quale c’è anche un importante apporto made in Manfredonia, città fondata proprio da Re Manfredi, figlio dello Stupor Mundi.







Il vigneto di Federico II rielabora tre elementi iconici legati alla figura del Puer Apuliae: una croce greca a simboleggiare una spiritualità tollerante, incrocio tra culture di oriente ed occidente; un ottagono simbolo di perfezione e armonia; e poi il giglio, un ricciolo che si sovrappone alla geometria esatta delle altre figure e ricama una icona di nobiltà e purezza.Il vigneto progettato in agro di Foggia, con vista sul profilo delle montagne del Gargano, è concepito per sottrazione ed accoglie una nuova figura al suo interno aprendo spazi di attraversamento, percorsi interni ed una grande area circolare centrale per eventi di musica e arte nel vigneto. La notte rivela il simbolo nascosto: un sistema di illuminazione alternato con l’uso del bianco e del blu lascia apparire nel volo di uccello, il fiore del giglio, simbolo di orgoglio e fermezza con cui Federico II di Svevia veniva spesso raffigurato.Il vigneto di Federico II è un progetto inserito nel format “Vignetti”, nato da una idea di Giuseppe Savino e sviluppato dal team di Terra Terra e Vazapp.



Le mille lampadine, che di notte sagomano il profilo dell’opera dandole magicamente un’anima tangibilmente visibile, sono state donate dal “Gruppo Gelsomino” da sempre attento alla valorizzazione del territorio e a sostenere le valide idee dei più giovani.



“Grazie Marco perché tu mi hai dato forza con un gesto concreto donando le lampadine e quel gesto si è sommato insieme a tanti gesti di tante persone che hanno prodotto questo risultato – ha scritto sui social network Savino riferendosi a Marco Gelsomino, Ceo di Gelsomino Ceramiche e Gelsomino Home Collection -. La nostra terra ha bisogno di stupore come quello che abbiamo vissuto ieri. Grazie perché ci sei

“Una nuova emozione a Cascina Savino, una di quelle che amo e che dovremmo tutti provare – ha sottolineato Marco Gelsomino -. Ho trovato questa idea bellissima oltre che interessante, perché sono convinto che sempre di più dovremmo lavorare alla creazione di nuovi spazi, aziende e territori con una vocazione ‘esperienziale’ e l’evento dello scorso sabato è stato un esempio concreto!Si, perché credo che occorre creare un legame tra luoghi e persone, tra noi e il nostro territorio.Perché solo attraverso questo tipo di relazione si può far crescere il business e aumentare la socialità e il senso di appartenenza di un territorio. Insomma grazie a Giuseppe Savino e a tutto lo staff di Vazapp per questo nuovo concept di territorio”.