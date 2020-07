Send an email

Manfredonia, da domani nessuna prenotazione per rilascio carta identità elettronica

Si comunica che a far data dal 14 luglio 2020 per il rilascio della Carta d’identità elettronica non sarà più necessaria alcuna prenotazione.

L’ufficio carte d’identità, infatti, grazie al lavoro profuso dalla struttura amministrativa di questo Comune e alla presenza di una unità di personale part-time in convenzione, torna ad operare in condizioni di normalità.

Per ottenere la Carta d’identità occorre recarsi personalmente presso l’ufficio carte d’identità – Palazzo della sorgente.

Orari apertura:

martedì ore 9:00 – 12:30 per massimo 40 persone, ore 15:00 – 18:00 per massimo 25 persone

giovedì ore 9:00 – 12:30 per massimo 40 persone.