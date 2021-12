Manfredonia, cuccioli rinvenuti tra i rifiuti all’interno di un cartone

Questa mattina durante le operazioni della raccolta differenziata, gli operatori ASE hanno rinvenuto due cuccioli abbandonati tra i rifiuti all’interno di un cartone.

Segnalata la loro presenza alla Polizia Locale, sono intervenuto immediatamente per il loro recupero.

Abbandoni di Natale 2021!

Tra l’altro questa mattina è stata trovata questa cagnolina che vagava in stato confusionale in zona artigianale D/32. Femmina, munita di collare ma priva di chip identificativo. Segnalata dalla Polizia Locale, recuperata e ricoverata in canile