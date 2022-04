Manfredonia, cuccioli (ancora con il cordone ombelicale) buttati nella spazzatura

“Ancora con il cordone ombelicale, gettati come spazzatura. Se solo ci fosse una benedetta supervisione nelle masserie. Si nelle masserie perché i cani sanno di capre e all’interno della busta ancora terra e paglia. Vigliacco!“

La denuncia di Rosa Prencipe dell’associazione Per amore di Sirò con le foto a testimonianza del ritrovamento e del salvataggio di diversi cuccioli non è sfuggita all’assessore al ramo avv. Grazia Pennella che ha scritto: “Il comune sta predisponendo un’azione di mappatura per eliminare questo schifo”.

“Serve latte in polvere e traversine chiunque voglia donare a questi a questi cuccioletti può contattare Per amore di Siro’…3463539318” scrive una socia dell’associazione Lucia Di Trani.