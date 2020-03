Manfredonia Corre è il nuovo Partner della raccolta fondi per l’ospedale di Manfredonia e dona 1.000 euro

Il cuore della solidarietà italiana batte anche a Manfredonia. Prosegue a ritmo serrato la corsa dei cittadini di Manfredonia in soccorso dell’Ospedale cittadino, per fronteggiare le criticità dettate dall’emergenza del coronavirus.

Ecco il link: https://www.gofundme.com/f/Manfredonia-anticovid

Appena ieri è partita l’iniziativa di raccolta sulla piattaforma di crowdfunding GoFundMe (Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale), che ha subito fatto registrare importanti risultati (alle ore 20 di oggi, la raccolta aveva raggiunto l’importo di 4.500 euro).

In tanti hanno manifestato la volontà di contribuire e chiesto di procedere con bonifico bancario in alternativa all’utilizzo della carta di credito sul web. Pe rispondere alle richieste, è stato dunque attivata la nuova opzione. Di seguito i dati per effettuare la donazione attraverso bonifico.

BENEFICIARIO: Pop Officine Popolari Aps; IBAN: IT03L0503478450000000014820; CAUSALE: Raccolta Manfredonia Anti-Covid19 per il suo Ospedale.

È importante che la causale sia correttamente riportata.

Ma la notizia del giorno è il nuovo partner che affianca gli ideatori della campagna di raccolta, Gaetano Samele, Francesco Ardò, Gianluca Michele Frattaruolo, e il gruppo collettivo di POP_Officine Popolari: l’Asd Manfredonia Corre, gruppo sportivo podistico sipontino, supporterà l’iniziativa e darà il suo contributo per “farla correre” ancora più velocemente.