Manfredonia, Cooperativa Santa Chiara: “Attivo il nostro Sportello d’Ascolto a distanza”

Il progetto PRIMA I si riorganizza, alla luce delle misure restrittive per la limitazione del contagio da COVID-19 su tutto il territorio nazionale per continuare ad essere vicino alle famiglie, alle scuole e ai bambini.

Il momento particolarmente difficile ci impone – alla luce dei nostri obiettivi progettuali – di continuare a lavorare al loro fianco.

Sul territorio di Manfredonia, dove ha sede l’ente capofila del progetto multiregionale, la Cooperativa Santa Chiara, da oggi parte il servizio di Sportello d’ascolto a distanza.

“Tutti in queste settimane stiamo vivendo nuove e particolari situazioni che nessuno avrebbe potuto immaginare. – spiega la Cooperativa Santa Chiara che ha attivato il servizio a distanza – per questo motivo abbiamo predisposto un nuovo strumento capace, in questi “strani giorni”, di continuare a mantenere fluente e continuo il rapporto tra genitori ed il proprio team di psicologi”.

“A partire dal 26 marzo sarà possibile contattare privatamente l’esperto del nostro sportello per poi avviare un colloquio telefonico o video in grado di sostenere i genitori anche in questa nuova esperienza di isolamento sociale imposto. – prosegue l’ente capofila di PRIMAI – Tale servizio è rivolto ai genitori delle scuole dell’infanzia di Manfredonia partner di progetto ma anche per tutte le famiglie che ne avranno bisogno”.

Di seguito i contatti ed i riferimenti degli esperti:

– per la scuola dell’infanzia paritaria “Bambi” contattare da dottoressa Michela Guerra al 347/3309872;

– per l’IC. Giordani-De sanctis (plessi “Torre Abate”, “A. Volta”, “G. Bosco” e “Fieramosca” contattare la Dottoressa Aurelia Gagliano al 393/4482694;

– per l’IC Perotto-Orsini contattare la Dottoressa Maria Leonarda Sorano al 349/2352311