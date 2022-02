Manfredonia, convocato il Consiglio Comunale

Il Presidente Giovanna Titta, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto comunale, del vigente Regolamento del Consiglio e dell’art.38 comma 5 del D.Lgs n.267/2000, stamane ha convocato la seduta del Consiglio comunale in sessione straordinaria per il giovedì 17 febbraio pv alle ore 16, per la trattazione degli accapi del seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazioni ed interpellanze;

4. Illustrazione ed approvazione linee programmatiche – art. 13 dello Statuto Comunale.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del Green Pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento dei partecipanti. In ogni caso l’accesso del pubblico alla Sala non potrà superare il numero massimo di 15 persone.

Sarà garantito l’ingresso in termini di priorità di arrivo.