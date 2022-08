Manfredonia, convocato Consiglio Comunale

Convocazione del Consiglio Comunale per lunedì 8 agosto 2022 ore 10:30 – Integrazione ordine del giorno

Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto Comunale e degli articoli 33, 34, 35, 36 e 39 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale è riunito, in seduta di prima convocazione, sessione straordinaria, per lunedì 8 agosto 2022 alle ore 10:30, nella sala consiliare di Palazzo San Domenico, per la trattazione degli accapi posti al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;

2. Comunicazioni del Sindaco;

3. Interrogazioni.

Il Consiglio Comunale si svolgerà a porte aperte.

Ai partecipanti si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare il distanziamento.

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta

Integrazione ordine del giorno

La Presidente del Consiglio Comunale

ai sensi dell’art. 39, comma 3, del Regolamento del Consiglio Comunale, dispone l’integrazione dell’odg del Consiglio Comunale dell’8 agosto 2022, con l’aggiunta del seguente argomento:

4) Proposta n. 49 – Risoluzione anticipata della convenzione per lo svolgimento delle funzioni di segreteria comunale in forma associata con i Comuni di Monte Sant’Angelo e Mattinata – Approvazione

Manfredonia, 5 agosto 2022

Il Presidente del Consiglio Comunale

Giovanna Titta