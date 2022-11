Manfredonia, consegnato un alloggio popolare ad una giovane coppia. Rotice: “Un nuovo bel segnale”

Tanta emozione per Michele, Verdiana ed i loro tre figli minorenni che poco fa hanno preso possesso del loro alloggio popolare. Un immobile che Comune di Manfredonia e Arca Capitanata hanno assegnato (scorrendo l’apposita graduatoria dell’Assessorato al Welfare) dopo averlo liberato da un nucleo famigliare non avente diritto.

Un nuovo bel segnale nella direzione dell’affermazione dei diritti dei più fragili e della legalità che la nostra Amministrazione comunale ha come priorità con risultati concreti. Mentre prosegue l’istruttoria per la costruzione di nuovi immobili, nelle prossime settimane Comune e Arca, con la conclusione dell’attività di indagine in collaborazione con la Polizia Locale, assegneranno altri alloggi occupati da soggetti non aventi titolarità.

Un bel segnale di risposta ed incoraggiamento per l’emergenza abitativa ed il Comitato MEA. Lo avevamo detto, lo stiamo facendo.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia