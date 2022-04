Manfredonia, concluse le “Giornate della Storia”

Con la premiazione del torneo di tiro con l’arco si concludono le “Giornate della Storia”

che in questo lungo weekend hanno celebrato i 766 anni della fondazione della nostra città.

Un fiume ininterrotto di gente che ha

scoperto ed apprezzato Manfredonia per la sua storia e la sua cultura valorizzate in maniera artistica, didattica e ludica da Palio di Manfredonia. Finalmente una bella boccata d’ossigeno per le attività commerciali e per la rivitalizzazione della nostra comunità.

É significativo che Manfredonia, dopo gli anni del Commissariamento e della pandemia, sia ripartita dalla storia di Re Manfredi e del suo progetto di farne diventare la città più bella ed importante del mondo.