Manfredonia, conclusa la due giorni di stage per under

Si è appena conclusa la due giorni di stage con lo staff tecnico del Manfredonia Calcio 1932 per dare vita ai sogni degli under 2003/2004/2005.

Il commento di Mister Pasquale De Candia: “In questa due giorni ho trovato nei ragazzi tanto entusiasmo e voglia di impegnarsi per un progetto ambizioso. Sono molto soddisfatto e credo che anche gli under potranno contribuire in maniera fattiva per il prossimo campionato”.