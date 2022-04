Manfredonia, con “Spiagge e Coriandoli” annunciato anche il calendario eventi che vede il ritorno del “Mangiamare” e “A Socje di Ze Peppe – Carnival Beach Party”

Un nuovo inizio anche per il Carnevale di Manfredonia. Si riparte subito con un nuovo progetto, “Puglia colorata – Estate 2022” che ci vedrà a braccetto con il Carnevale Di Putignano , prima tappa di un percorso più ampio che stamattina abbiamo presentato alla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO assieme a Regione Puglia e WeAreinPuglia

Un rilancio complessivo del Carnevale da un punto di vista culturale, economico e turistico che passa dalla 68^edizione in programma il 17-23-24-30-31 luglio e 10 agosto, emblematicamente denominata “Spiagge e Coriandoli”.

La presentazione questa mattina a Milano alla presenza di Gianfranco Lopane (assessore regionale al Turismo), Maurizio Verdolino (Presidente Fondazione Carnevale di Putignano), l’Assessore comunale alla Programmazione Antonella Lauriola.

Quella 2022 sarà un’edizione che vuole essere una vetrina ed un’anteprima di quella di Febbraio 2023, con un taglio particolare su marketing e promozione territoriale con l’obiettivo di arricchire l’offerta turistica del Gargano ed attraendo a Manfredonia nuovi target in un momento clou dell’anno.

La rinnovata formula del Carnevale di Manfredonia ha attirato l’interesse di media nazionali ed operatori turistici (tra le novità anticipate il ritorno del “Mangiamare” con il coinvolgimento attivo della categoria dei pescarori per la valorizzazione del prodotto locale e “A Socje di Ze Peppe – Carnival Beach Party” con il coinvolgimento degli stabilimenti balneari).

Il gemellaggio con Putignano si consoliderà con uno scambio di presenze in loco agli eventi in programma quest’esate da parte dei due Carnevali. Inoltre, l’Amministratore comunale di Manfredonia ha avviato l’iter amministrativo per istituire una Fondazione che possa far crescere e consolidare a lungo termine la cultura ed il marketing territoriale, partendo proprio dal Carnevale come elemento distintivo. Un’estate che vedrà Manfredonia tornare grande protagonista, pronta a colorare tutta la Puglia.