Parla Mansueto Manfredonia, completamento di Viale Leonardo da Vinci. Mansueto: "Questione da troppo tempo irrisolta"

"Ora dobbiamo avviare la procedura di gara e puntare all'inizio dei lavori nel primo semestre del 2027"

DOPO DECENNI DI ATTESA, APPROVATO IL PFTE PER IL COMPLETAMENTO DI VIALE LEONARDO DA VINCI.

Ci sono opere che raccontano meglio di altre i ritardi accumulati da una città. Viale Leonardo Da Vinci è una di queste: un'infrastruttura attesa da decenni dai residenti dei comparti CA, che finalmente comincia a trovare una risposta concreta.

Ieri la Giunta comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per il completamento di Viale Leonardo Da Vinci, dando seguito a un percorso avviato con la deliberazione di Giunta n. 225 del 3 novembre 2025.

L'intervento si articola in due importanti azioni. La prima riguarda il collegamento di Viale Leonardo Da Vinci con Via Di Vittorio, attraverso la viabilità di accesso a Contrada Garzia. La seconda interessa l'accesso a Viale Leonardo Da Vinci in prossimità del Ponte Caduti di Nassirya, dove sono previsti una rotatoria, una strada a doppio senso di marcia, percorsi pedonali continui, nuovi marciapiedi e un'adeguata illuminazione pubblica.

Abbiamo scelto di affrontare una questione che per troppo tempo è rimasta irrisolta. Non ci siamo limitati a registrare un problema, ma abbiamo lavorato per individuare soluzioni e creare le condizioni amministrative e progettuali necessarie a realizzare un'opera strategica per questa parte della città.

Governare significa anche questo: assumersi la responsabilità di affrontare le questioni difficili, recuperare ritardi storici e trasformare le attese dei cittadini in interventi concreti. Viale Leonardo Da Vinci è una di queste sfide. Oggi compiamo un passo importante per restituire ai residenti dei comparti CA infrastrutture, sicurezza e qualità urbana.

Il lavoro è stato seguito in piena sinergia con il collega Francesco Schiavone, assessore ai Lavori Pubblici, con il quale abbiamo condiviso questo percorso e l'obiettivo di dare finalmente una risposta a un'esigenza storica di questa parte della città.

Un ringraziamento particolare va al professionista incaricato e all'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici per la professionalità, la disponibilità e l'impegno profusi nella predisposizione del progetto.

Ma non intendiamo fermarci a questo risultato. Il prossimo obiettivo è procedere immediatamente con l'approvazione del progetto esecutivo del tratto AB, relativo al collegamento con Via Di Vittorio attraverso Contrada Garzia, per avviare la procedura di gara e puntare all'inizio dei lavori nel primo semestre del 2027.

Successivamente procederemo con la progettazione esecutiva e la realizzazione del secondo tratto, relativo al collegamento tra Viale Leonardo Da Vinci e il Ponte Caduti di Nassirya, completando progressivamente il disegno infrastrutturale previsto.

C'è ancora tanto da fare e non abbiamo la pretesa di risolvere in pochi mesi problemi che si trascinano da decenni. Ma stiamo dimostrando che, con determinazione, competenza, passione e lavoro quotidiano, è possibile superare criticità e ritardi e cambiare concretamente il volto dei nostri quartieri.

Giovanni Mansueto - Assessore all'Urbanistica