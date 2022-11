“Manfredonia come Chinonso, via le decorazioni natalizie per la felicità del Grinch”

Il Grinch è un libro del 1957: il protagonista vive in una grotta in cima al Briciolaio, situato sopra il paese di Chinonso. Il Grinch è un personaggio burbero con un cuore “di due taglie più piccolo”, che odia particolarmente il Natale tanto da svuotare tutte le case di cibo, regali, alberi, vischio e calze sul camino, portando via anche le decorazioni del villaggio.

Quello che sta accadendo a Manfredonia è molto simile: per invidia, ripercussioni personali o altro (ma sappiamo che l’altro occupa il 90% del totale) parte della città (ben conosciuta) si è rivolta dopo aver visto le mega-installazioni natalizie presenti in città tanto da chiederne la rimozione. Ottenuta stamane.

Ed adesso li vedi sui social esultanti, hanno finalmente ‘rimosso il Natale’.

Portandosi dietro la refurtiva, il Grinch e Max tornano sul monte Briciolaio. Prima di far cadere la slitta carica dalla montagna, il Grinch aspetta di sentire un triste grido dai Nonsochi. Tuttavia, nel villaggio, i Nonsochi cominciano gioiosamente a cantare canzoni di Natale, a dimostrazione che lo spirito del Natale prescinde dall’aspetto strettamente materialista della ricorrenza. Il Grinch comincia a capire il vero significato del Natale, anche se lo fa appena in tempo per impedire alla refurtiva di finire oltre il dirupo, e mentre cerca di impedire alla slitta di cadere il suo cuore si ingrandisce a dismisura concedendogli la forza necessaria per sollevare la slitta. Così riporta tutto ai Nonsochi e partecipa alla festa, avendo l’onore di affettare l’arrosto

Speriamo che il tutto ritorni e Manfredonia possa festeggiare il Natale, in grande stile, come accade dall’anno scorso, dopo anni in chiaroscuro.

Lettera arrivata in Redazione