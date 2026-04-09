Manfredonia, collaboratore scolastico picchiato fuori scuola dopo un rimprovero

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Shock davanti a un istituto: colpito dopo un rimprovero

Paura e indignazione a Manfredonia, dove nella tarda mattinata del 9 aprile 2026 un collaboratore scolastico è stato vittima di una violenta aggressione all’esterno di una scuola superiore.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe stato colpito da un giovane estraneo all’istituto dopo averlo invitato ad allontanarsi dall’ingresso.

La dinamica: prima l’allontanamento, poi l’aggressione

L’episodio si è verificato intorno alle 13:30, in prossimità dell’uscita degli studenti.

Un ragazzo si sarebbe presentato davanti alla scuola per incontrare una studentessa, presumibilmente la fidanzata

Il personale scolastico, seguendo le norme di sicurezza, gli avrebbe chiesto di lasciare l’area

Dopo essersi inizialmente allontanato, il giovane avrebbe atteso l’uscita degli studenti

Successivamente sarebbe tornato indietro per affrontare il collaboratore

A quel punto, dopo alcune minacce verbali, il ragazzo avrebbe colpito l’uomo con un pugno.

Le condizioni della vittima

La vittima è un collaboratore scolastico di 62 anni, con oltre vent’anni di servizio.

È stato soccorso dai sanitari del 118

Trasportato al pronto soccorso per le cure necessarie

Le sue condizioni non sarebbero gravi

Dopo le medicazioni, l’uomo si è recato presso le forze dell’ordine per formalizzare la denuncia.

Indagini in corso dei Carabinieri

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Tra gli elementi al vaglio:

eventuali testimonianze di studenti e personale

possibili precedenti legati al giovane coinvolto

responsabilità penali per aggressione

Non si escludono provvedimenti giudiziari nelle prossime ore.

La posizione della scuola

Il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide, Roberto Menga, ha espresso forte sdegno per quanto accaduto:

«Esprimo il mio sconcerto e profondo sdegno. Il collaboratore è stato medicato e sta bene. Ha già sporto denuncia».

Sicurezza nelle scuole: torna il tema delle aggressioni

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli istituti scolastici italiani, soprattutto durante gli orari di ingresso e uscita, considerati momenti più critici.

Sempre più spesso il personale scolastico si trova a gestire situazioni di tensione con persone esterne, rendendo necessario un rafforzamento delle misure di controllo.