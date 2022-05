Manfredonia, cittadini sporcano aree pulite da poco, l’Amministrazione Comunale invita a collaborare

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Squadra comunale del verde pubblico in azione su tre aree della città: Lungomare di Siponto, zona Via Santa Restituta (Parchi) e Via Salvatore Rosa ( Zona San Carlo).

L’Assessore alla Transizione Ecologica, Giuseppe Basta, informa che sono state eseguite operazioni di sfalcio e pulizia, in aree particolarmente degradate a causa non solo per mancanza di manutenzione, ma anche di comportamenti scorretti da parte di cittadini per l’abbandono indiscriminato di diverse tipologie di rifiuti.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a collaborare per la tenuta del decoro urbano attraverso un maggiore senso civico.