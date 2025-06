[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Manfredonia, Città Protagonista dura: “La Marca, il vuoto dentro la fascia tricolore”

Non ci aspettavamo miracoli, ma impegno serio e continuo per una citta che merita rispetto e non infantile ironia.

Non siamo in guerra (i campi di battaglia veri sono gia troppi) e non ci aspettiamo epiche battaglie, ma una dedizione assoluta per affrontare l’ordinario e lo straordinario (il decoro urbano, gli aumenti della TARI?).

Ha trovato Sindaco La Marca la soluzione giusta per i cittadini?

Come diciamo da tempo noi: Pagheranno tutti per pagare meno?

Insieme alla sua squadra ha superato la stanchezza del primo anno oppure la lasciamo riposare ancora un po’ a godersi il “meritato” stipendio da buon amministratore?

Se serve aiuto si faccia dare una mano dai suoi colleghi, senza gelosie campanilistiche, per gestire meglio i nostri tributi e i nostri rifiuti.

Sindaco La Marca la nostra Comunita non si lamenta, aspetta paziente, ma non puo farsi guidare dalla naturale ingenuita di un bambino, merita invece un viaggiatore instancabile, coraggioso e competente; ha ragione i veri traguardi sono ancora molto lontani, purtroppo, per questo la speranza va alimentata da un cammino faticoso, ma virtuoso, senso della realta e decisione nelle scelte.

E’ vero davanti avete ancora tanta strada (sicuro?), ma quella appena percorsa e piena di buche e rifiuti, non si innamori troppo di quella fascia perche prima o poi va restituita.

Senza risentimento!

Città Protagonista