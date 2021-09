Il Manfredonia Calcio conferma tutti i dubbi di inizio stagione e perde, malamente, in casa contro il non irresistibile Borgorosso Molfetta per due reti a zero.

Le reti dei biancorossi sono state siglate ad inizio ripresa da Anselmi e, sul finire di gara, da Roselli.

In pieno recupero Trotta ha fallito un calcio di rigore.