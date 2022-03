Manfredonia, cercasi ‘Lucky’: sparito dal suo giardino allo Sciale delle Rondinelle

Salve a tutti.

Oggi dalla mia abitazione è sparito il mio cane, era in giardino ed io ero a lavoro.

Sono rientrato a casa ed il cancello era chiuso (con un lucchetto).

Ma nessuna traccia del mio Lucky. Per chi dovesse vederlo o sapere dov’è mi può contattare in privato per favore. È molto buono, non ama le foto, e quelle che ho sono perennemente mosse.

ecco chi contattare —> https://www.facebook.com/riccardo.fatone