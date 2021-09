Ristorante situato nel centro di Manfredonia cerca la figura di cuoco da inserire nel proprio organico ed affidargli la gestione della cucina.

E’ richiesta esperienza in tale ambito e serietà con possibilità di ricoprire suddetto ruolo per tutto l’anno.

L’annuncio è valido per ambi i sessi.

Si chiede gentilmente di allegare curriculum.

mgg74a@gmail.com