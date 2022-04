Manfredonia celebra la 14ma giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo

L’Amministrazione comunale di Manfredonia, su iniziativa dell’Assessore al Welfare Avv Grazia Pennella, celebra la 14ma giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo illuminando di blu la facciata di Palazzo di Città.

Una ricorrenza annuale volta a mantenere alta l’attenzione, e la sensibilità sul dramma che investe la vita di tante famiglie e persone (secondo l’Istituto superiore di sanità 1 bambino su 77 in Italia è affetto da autismo), e per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone e le risposte che la società e le istituzioni stesse possono dare per migliorare la loro condizione.

Il colore blu è il simbolo in quanto “tinta enigmatica” che ha il potere di risvegliare il senso di “sicurezza” e il bisogno di “conoscenza”. E sono questi i due luoghi dove converge il mondo dell’autismo.

Sul tema autismo, l’Amministrazione comunale guidata da Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, molto sensibile e vicina ai temi della disabilità e fragilità sociale, è giá impegnata in un percorso che prevede inclusione e sostegno alle famiglie.

Ad esempio (oltre ai fondamentali servizi di integrazione scolastica ed assistenza domiciliare), si sta collaborando in partnership con “Cuori Blu APS” alla candidatura di un “progetto di vita” per l’autismo, volto a garantire un’elevata qualità di vita alle persone autistiche e alle loro famiglie mediante interventi educativo-comportamentali intrapresi da personale altamente qualificato (psicologi, terapisti comportamentali, tutori, educatori, nutrizionisti, ecc), scientificamente approvati e finalizzati all’acquisizione di competenze e abilità volte a garantire un’esistenza quanto più vicina alle ordinarie circostanze di vita reale nella comunità, prestando particolare attenzione alle aree relative all’interazione sociale, alle abilità di comunicazione e alla capacità di costruzione di relazioni con gli altri, spesso le più compromesse da questo disturbo comportamentale.

(Per l’illuminazione di Palazzo di Città si ringrazia l’Ufficio Tecnico nella persona del Dirigente Ing. Giuseppe Di Tullo).