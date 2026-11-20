Un segreto Manfredonia, c'è una grotta perduta a Palazzo San Domenico?

Il Segreto sotto il Chiostro di San Domenico: la scala della Maddalena e il mistero della grotta perduta del 1854

Il Segreto sotto il Chiostro di San Domenico: la scala della Maddalena e il mistero della grotta perduta del 1854

Sotto i passi distratti di chi ogni giorno attraversa il cuore istituzionale di Manfredonia, tra le pietre silenziose del chiostro di Palazzo San Domenico, dorme una storia che sembra strappata alle pagine di un romanzo d’avventura. Tutto ha inizio con una scoperta capace di riaccendere la meraviglia: una scala riemersa nella Cappella della Maddalena, un varco fisico e simbolico verso le viscere dell’antico complesso domenicano, che oggi torna a dialogare con un enigma custodito negli archivi da oltre centosettant’anni. Circa 20 anni fà sfogliando le carte ingiallite del 1854 dell'archivio comunale, trovai una notizia tanto concreta quanto magnetica: all’epoca, nel chiostro esisteva una grotta, e non si trattava di una semplice leggenda popolare sussurrata tra i vicoli, bensì di uno spazio reale, censito, utilizzato e persino dato in affitto. Nell'Ottocento il termine grotta indicava quasi sempre un locale ipogeo o un vano-cantina scavato nella roccia, perfettamente integrato nelle fondazioni del complesso conventuale.

Un ambiente sotterraneo vissuto, produttivo, inserito nella quotidianità economica della città ottocentesca, prima che il tempo, le ristrutturazioni e le nuove pavimentazioni ne cancellassero la memoria visiva

Chi osserva oggi il cortile interno di Palazzo San Domenico vede l'armonia delle arcate, la luce che accarezza la pietra e l’antica cisterna centrale che vigila sul silenzio del chiostro. Eppure, il sottosuolo di Manfredonia è da sempre una trama segreta di cavità, cisterne, cunicoli e ambienti ipogei scavati nella roccia calcarea. Il ritrovamento della scala nella Cappella della Maddalena agisce come una chiave girata in una toppa arrugginita: dimostra che il complesso non finisce dove poggiano i piedi, ma prosegue verso il basso, in un livello nascosto che attende solo di essere letto. E proprio in questo orizzonte sotterraneo si inserisce la domanda che oggi infiamma curiosi, studiosi e appassionati di storia patria: dove si trova esattamente quella grotta documentata nel 1854?

Dove potrebbe essere ubicata la grotta del 1854?

In assenza di un rilievo archeologico definitivo che ne riapra oggi l’accesso, gli indizi storici e architettonici permettono di tracciare una vera e propria mappa del tesoro sotto il chiostro:

Lungo il perimetro dei portici e delle cappelle: Le antiche strutture conventuali sfruttavano spesso dislivelli naturali o cavità preesistenti ricavate direttamente sotto le campate del loggiato o in adiacenza agli ambienti ecclesiastici, come la stessa area della Maddalena. Una scala interna rappresentava il collegamento ideale tra gli spazi superiori e i locali ipogei.

In connessione con il sistema idrico e la cisterna: Al centro del chiostro svetta la storica vera da pozzo. Nella tradizione costruttiva del Gargano e della Capitanata, le grandi cisterne erano spesso affiancate o integrate da ambienti ipogei di servizio, depositi freschi o cavità naturali adattate dall’uomo per conservare derrate, vino, olio o merci al riparo dal caldo estivo.

Verso l’esterno o i fronti stradali ottocenteschi: Il dettaglio più rivelatore del documento del 1854 è che la grotta veniva affittata. Nel XIX secolo, un locale sotterraneo veniva locato a bottegai, artigiani o magazzinieri solo se garantiva una certa praticità d'uso: doveva quindi trovarsi in una posizione facilmente accessibile dal cortile oppure dotata di un imbocco comodo lungo uno dei lati del chiostro, lontano dalle zone più riservate della vita amministrativa o religiosa.

Il fascino di una scoperta ancora aperta

La suggestione di una cavità che si apre sotto il chiostro immaginata quasi come uno squarcio scenografico attorno all'antico pozzo diventa così molto più di una semplice fantasia visiva: è il riflesso di una domanda reale che interroga la memoria stessa di Manfredonia.

La scala della Cappella della Maddalena ha appena sollevato il primo lembo del velo. Ora la sfida si sposta tra gli atti notarili, i registri comunali dell'Ottocento e le indagini strumentali nel sottosuolo: perché da qualche parte, sotto le lastre di pietra del chiostro di San Domenico, quella grotta affittata nel 1854 è ancora lì, in attesa che qualcuno scenda quei gradini e torni a raccontarne la storia.

Oppure è un ambiente già noto? Bisogna studiare e indagare.

L Immagine allegata è un ipotesi di pura fantasia.

ing. Michelangelo De Meo