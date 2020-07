Manfredonia, c’è un altro candidato sipontino per le Regionali: è Ciro Famiglietti per il Partito Animalista

Con grande gioia comunico di essermi candidato con il Partito Animalista Italiano alle regionali in Puglia. Ci tengo a precisare che questa mia candidatura deriva dalla mia innata vocazione verso il rispetto degli animali e della natura e non è un tentativo disperato di affacciarmi alla politica. Chi mi conosce sa quanto amo gli animali e voglio aiutare con tutto me stesso Partito Animalista Italiano a raggiungere gli scopi prefissati che ho sposato in pieno.

Lo scrive il cantautore Ciro Famiglietti su Facebook