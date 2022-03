“Manfredonia Cardioprotetta” il progetto che intende mappare i defibrillatori presenti e formare volontari

“Manfredonia Cardioprotetta” è il progetto promosso da un’insieme di associazioni di Manfredonoa per diffondere in città la presenza di defibrillatori semiautomatici DAE adeguatamente segnalati provando a formare attraverso corsi BLS-D (Basic Life Support-Defibrillation) i cittadini che vorranno volontariamente formarsi. Ovviamente con l’impegno anche di mantenere in perfetto stato di funzionamento i defibrillatori nel tempo attraverso un adeguato programma di assistenza.

Il caso di problemi cardiaci è fondamentale intervenire in massimo 5/6 minuti con un massaggio cardiaco e con una scarica elettrica da defibrillatore.

Il progetto prevede una diffusione su tutto il territorio di defibrillatori e di formare potenzali operatori. Numerosissime sono le associazioni che hanno già accolto con favore la proposto e ovviamente sarebbe importante che tante altre potessero aderire. Anche il comune di Manfredonia si è mostrato a sostegno dell’idea.

La prima parte del progetto prevede una mappatura dello stato attuale di sicurezza in città, sono infatti numerosissimi i defibrillatori già esistenti sul territorio di Manfredonia tutti coloro avessero messo a disposizione dei defibrillatori e vogliono rientrare in questa rete cittadina, possono segnalarlo con una mail all’indirizzo mail manfredoniacorre@gmail.com Lo stesso indirizzo è a disposizione di tutti gli enti o associazioni che volessero partecipare al progetto.