Cane sulla ex S.S. 89, nei pressi della Basilica di Siponto, vagava incustodito creando pericolo per la circolazione. Una pattuglia di carabinieri è intervenuta mettendo il cane in sicurezza.

La polizia municipale, intervenuta in supporto, ha identificato il proprietario e lo ha sanzionato per omessa custodia.