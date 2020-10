Manfredonia Calcio, Trotta a parte. In dubbio anche Colangione

Domani mattina la rifinitura in vista della gara interna contro l’Unione Calcio Bisceglie, prevista domenica alle 17.30 al Miramare.

Sul fronte infortuni Pasquale Trotta ha lavorato l’intera settimana a parte; da valutare anche il difensore Colangione. Torna a disposizione la punta Olivieri.

PER L’INGRESSO ALLO STADIO, ricordiamo che il Manfredonia Calcio 1932 renderà effettive tutte le misure necessarie per un ingresso all’impianto in massima sicurezza e con la prudenza necessaria per consentire di rispettare, in massima serenità, tutte le disposizioni riguardanti l’apertura dello stadio.

La capienza sarà limitata secondo le disposizioni del DPCM del 13 ottobre 2020.

PROMEMORIA

⬇️

-PER EVITARE FILE E ASSEMBRAMENTI I BIGLIETTI SARANNO DISPONIBILI ESCLUSIVAMENTE IN PREVENDITA PRESSO I PUNTI VENDITA ESPOSTI NELLA LOCANDINA

-PER L’ARRIVO ALLO STADIO È FORTEMENTE CONSIGLIATO DI ARRIVARE CON UN CONGRUO ANTICIPO, PER CONSENTIRE LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’ACCESSO ED EVITARE COSÌ CODE CHE NON CONSENTANO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

-IL PUBBLICO SARÀ OBBLIGATO A RISPETTARE IL POSTO A SEDERE PREVENTIVAMENTE ASSEGNATO, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI DEROGHE, ASSICURANDO IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO SIA FRONTALMENTE CHE LATERALMENTE

-L’INGRESSO È SUBORDINATO ALL’UTILIZZO DELLA MASCHERINA A PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE, CHE DOVRÀ ESSERE INDOSSATA PER L’INTERA PERMANENZA NELLA STRUTTURA. NON SARÀ ASSOLUTAMENTE CONSENTITO L’ACCESSO E LA PERMANENZA NELL’IMPIANTO A CHI È SPROVVISTO DI MASCHERINA, CHE RICORDIAMO ESSERE OBBLIGATORIA IN OGNI LUOGO SIA ALL’APERTO CHE AL CHIUSO

IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO RESTA UN OBBLIGO INDEROGABILE PER TUTTA LA PERMANENZA ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO

La prevendita sarà effettuata fino alle 12 di domenica 18 ottobre. L’orario di apertura della prevendita presso la Segreteria dello Stadio Miramare è dalle 18 alle 20.

IL BOTTEGHINO DELLO STADIO SARÀ CHIUSO.