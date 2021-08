Manfredonia Calcio, torna Matteo Eletto

Il Manfredonia Calcio1932 è lieta di annunciare l’assicurazione delle prestazioni sportive del centrocampista Matteo Eletto.

Classe 2000, cresciuto nella Polisportiva Salvemini, passa nel settore giovanile dell’Empoli (dal 2014 al 2016), va al Benevento per altre due stagioni fino al dicembre 2018, per poi passare alla Cavese dove finisce la stagione. In seguito l’approdo al Manfredonia Calcio e la stagione al Real Siti prima di tornare a vestire i colori biancocelesti.

Matteo mette a disposizione del centrocampo sipontino la sua tecnica e dinamicità, per andare a rinforzare il reparto con le sue caratteristiche.

Queste le parole di Matteo: “Manfredonia rappresenta per me sempre una piazza dove esprimere al meglio le mie qualità. Torno con grande voglia e con la volontà di mettermi a disposizione del mister e dei compagni. Il campionato sarà sicuramente ostico e noi cercheremo di non farci trovare impreparati. Forza Manfredonia.