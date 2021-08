Manfredonia Calcio, tesserato un attaccante classe 2000

Francesco Ingredda è un nuovo calciatore del Manfredonia Calcio 1932. Attaccante classe 2000, arriva per rinforzare il reparto avanzato dei sipontini con la sua versatilità e la sua capacità di interpretare tutti i ruoli d’attacco, sia come punta centrale che come seconda punta al fianco di un altro attaccante. Calciatore che oltre alle capacità realizzative, abbina quelle di attaccante di manovra in grado di dialogare con la squadra, può giostrare nei diversi moduli offensivi.

Barese di nascita, Ingredda nasce calcisticamente nelle giovanili del San Marino. Nello scorso campionato inizia la stagione nella file del Trebisacce, per poi concludere l’annata nel Brindisi in serie D. Tra le esperienze passate le maglie di Rutiglianese, UC Bisceglie e Terlizzi. Ora l’occasione del Manfredonia Calcio per dimostrare le proprie qualità.

Queste le prime parole di Francesco: “Manfredonia è per me una tappa fondamentale che non potevo farmi sfuggire, una piazza importante che non ha bisogno di presentazioni. Sono carico e voglio regalare soddisfazioni ai tifosi insieme ai miei compagni di squadra, con l’obiettivo di dare il massimo per questa maglia. Forza Manfredonia”.