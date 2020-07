Manfredonia Calcio, si riparte dal rinnovo di Trotta: “Darò il massimo”

La stagione 2020/2021 riparte dalle conferme e dalle certezze, e da chi ha sposato questo progetto dal principio: il Capitano Pasquale Trotta, ovvero il miglior marcatore della gloriosa storia del Manfredonia Calcio 1932.Si riparte da chi ha tatuato addosso questa maglia e questi colori e porterà la fascia al braccio anche nella prossima stagione sportiva.

Queste le parole del bomber: “Sono felicissimo di far nuovamente parte di questo progetto. Per me è un grande onore essere il capitano del Manfredonia e ringrazio la società per la fiducia.

Come sempre darò il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Forza Manfredonia”