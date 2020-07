Manfredonia Calcio, rinnova anche Benny Cicerelli

Un’altra conferma, nel solco della sipontinità e dell’attaccamento alla maglia: Cicerelli vestirà la casacca del Manfredonia Calcio 1932 anche nella stagione 2020-2021.Forza, corsa e grinta per un pilastro del centrocampo sipontino, pedina fondamentale nello scacchiere tattico per la sua versatilità e la capacità di interpretare più ruoli: tutto questo è Benny Cicerelli.

Queste le sue parole, nel giorno del suo compleanno: “Vestire nuovamente questa maglia è per me motivo di orgoglio e soddisfazione. Ho sposato il progetto di questa società dal principio e sono onorato di continuare a lottare per questi colori. Non vedo l’ora di ricominciare e sudare in campo per regalare gioie ai nostri tifosi. Sempre Forza Manfredonia