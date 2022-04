Manfredonia Calcio: “Riempiamo il Miramare”

L’amore dei tifosi si vede e si sente soprattutto nei grandi eventi, nei Big match e manca sempre meno all’ultima partita di campionato tra il Manfredonia Calcio 1932 e la capolista ASD Barletta 1922, protagonista del girone A, in programma domani alle ore 16 al Miramare.

Riempiamo lo stadio portando tutti una bandiera o una sciarpa e facciamo sentire il nostro calore unico alla squadra per chiudere in bellezza il campionato.

Conosciamo bene il legame tra i nostri tifosi e la squadra che rimarrà per sempre indissolubile nonostante una stagione difficile ma con un gruppo sempre compatto e sempre sul pezzo. Siamo pronti per concludere il campionato per poi ripartire la prossima stagione ancora più carichi e più uniti che mai.