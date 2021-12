Manfredonia Calcio, prima squadra e dirigenza incontrano la ‘Gradinata Est’

Una giornata speciale quella vissuta ieri dalla prima squadra e dalla dirigenza, che in vista delle festività ha incontrato i nostri amati tifosi presso la sede Gradinata Est Manfredonia.

La loro attività e presenza costante valorizza e sottolinea l’attaccamento per i colori biancocelesti, sostenendo lo sport in un periodo non semplice come quello che stiamo vivendo, con l’auspicio che il nuovo anno porti a grandi soddisfazioni.

Il contributo dei nostri tifosi è fondamentale e siamo orgogliosi di poter contare sul loro calore e passione sugli spalti, sempre pronti a dare sostegno.

Sempre forza Donia!