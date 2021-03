Manfredonia Calcio, oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti

In vista della partenza del nuovo format del campionato di Eccellenza, prevista per domenica 11 aprile, il Manfredonia Calcio 1932 si ritroverà per la ripresa degli allenamenti alle ore 15.00 presso lo stadio Miramare.

Per la ripresa degli allenamenti collettivi verrà applicato il protocollo sanitario attualmente vigente per i Campionati nazionali della LND e le Competizioni Giovanili Nazionali organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc, che coinvolgerà l’intero gruppo squadra individuato dalla Società.