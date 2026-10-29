Sport Manfredonia
Manfredonia Calcio, nel mese di novembre tre gare in casa e due in trasferta
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Manfredonia Calcio, nel mese di novembre tre gare in casa e due in trasferta
Il mese di novembre, con tre gare in casa e due trasferte non impossibili, può essere decisivo per misurare le ambizioni del Manfredonia Calcio.
Si parte domenica 1° novembre contro il Melfi in casa, ma sarà ancora un Miramare a porte chiuse per i sipontini.
Trasferta l’8 novembre contro il Real Aversa dell’ex ds Livio Scuotto e dei fratelli Tinto, interessati lo scorso anno a rivelare proprio il Manfredonia.
Il ritorno del pubblico al Miramare domenica 15 novembre contro la Palmese, poi la complicata trasferta a Francavilla in Sinni il 22, prima del big match a Manfredonia contro il Martina, gara in programma domenica 29 novembre.